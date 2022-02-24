"تويتر" يدخل على خط الأزمة ويقدم نصائح للمستخدمين في أوكرانيا

تدخل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على خط الأزمة الروسية- الأوكرانية، وقدّم نصائح للمستخدمين في أوكرانيا حول أفضل الطرق أمانًا لاستخدام المنصة بعد أن هاجمت القوات الروسية أهدافاً في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم الخميس.

وأصدر "تويتر" نصائحه باللغتين الإنجليزية والأوكرانية للمغردين في أوكرانيا بضرورة توخي الحذر من الثغرات، وإلغاء تنشيط الحسابات في حال ثبت أن هذا هو النهج الأكثر أماناً لحفظ بياناتهم.

وحثت الشركة المستخدمين على استخدام المصادقة ذات العاملين وكلمات مرور قوية وتأكيدات عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لإجراءات مثل إعادة تعيين كلمة المرور، كما نصحت المستخدمين بتوخي الحذر بشأن الكشف عن المعلومات الشخصية وأي بيانات لهم على المنصة.