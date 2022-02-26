ثالث أيام الحرب .. التغطية تتواصل

نشرت "الفرنسية" مقطع فيديو يظهر فِرار الأوكرانيين إلى محطات المترو والملاجئ؛ خوفاً من النيران والقتال الذي طال المدنيين، في ثالث أيام الغزو الروسي لبلادهم.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ في تصريحاتٍ جدية له اليوم، إن حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي سيشكّل موقفاً محورياً للتعبير عن الدعم الأوروبي لكييف؛ موضحاً أن قواته تسيطر على العاصمة كييف ونقاط مهمة في محيطها.
وتابع الرئيس الأوكراني: نريد وقف الحرب والعيش في سلام، ومع ذلك تمكّنا من الصمود ونواصل مواجهة العدو، ونأمل من ألمانيا والمجر أن تتخذا موقفاً حاسماً من حظر روسيا من "سويفت" .
قالت وكالة الصحافة الفرنسية -قبل قليل- إنه تمّ اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقاً للعقوبات الأوروبية.
وأوضحت أن السلطات الفرنسية اعترضت سفينة الشحن التي كانت متجهة إلى روسيا.
بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم مانشستر يونايتد، برسالة على خلفية الأحداث السياسية التي يشهدها العالم.
وكتب رونالدو، عبر خاصية الستوري في حسابه الرسمي على "إنستغرام": "نحتاج إلى صنع عالم أفضل من أجل أطفالنا.. ندعو الله من أجل السلام في عالمنا".
تداولت مواقع إخبارية عدة مقاطع فيديو تكشف عن معارك ومناوشات جوية بين الطيران الروسي والأوكراني، بالتزامن مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الثالث.
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أفادت وكالة "تاس" الروسية، بنية هولندا إرسال 200 صاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز Stinger إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
نقلت وكالة إنترفاكس عن رئيس بلدية لفيف، أن الجيش الأوكراني صدَّ هجوماً في المنطقة قرب برودي.
وقال رئيس بلدية لفيف: تمّ إنزال 60 جندياً روسياً في المدينة، وتراجعوا بعد اشتباكاتٍ مع الجيش.
أُصيب مبنى سكني كبير في وسط العاصمة الأوكراني، كييف، بصاروخ، السبت، دمّر جزءاً منه، في مشهدٍ يظهر اتساع دائرة الحرب لتطول المدنيين.
وذكرت خدمة الطوارئ في كييف، أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21، مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه "جارية".
Footage: High rise residential building that was hit by a missile, presumably a Russian one earlier this morning in #Kiev pic.twitter.com/Ln8PqoIUDZ— RagÄ±p Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022
قالت وزارة الداخلية الأوكرانية -في بيان قبل قليل- إنها تسيطر على الجسور، وستطلق النار على كل مَن يحاول العبور إلى الضفة الشرقية من كييف.
وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت الوزارة أن قتالاً نشطاً يجري حالياً في شوارع العاصمة، وحثّت الوزارة المواطنين على التحلي بالهدوء والبقاء في الداخل.
كشفت تقارير اقتصادية أن هناك أكثر من 4 ملايين دولار تبرعات للجيش الأوكراني بالعملات المشفرة منذ بداية #الغزو_الروسي.
ووفق موقع CNBC تمّ تحويل 3 ملايين دولار في تبرع واحد، بينما تمّ جمع الباقي من أكثر من جهة.
ووفقاً لبيانات Elliptic، فإن هذه التبرعات جاءت من مجموعات متطوّعين ومنظمات غير حكومية.
أعلنت حكومة التشيك أنها وافقت على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 8.6 مليون دولار إلى أوكرانيا، حيث جاء ذلك بعد ساعات قليلة من خروج الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو جديد؛ مؤكداً أن بلاده لن تستسلم، وأن هناك أسلحة وعتاداً من دول غربية في الطريق لدعم الجيش الأوكراني.
أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية -قبل قليل- حصيلة جديدة لضحايا الغزو الروسي، حيث كشفت عن مقتل 198 مدنياً جرّاء العمليات العسكرية الروسية منذ بدايتها؛ بينهم أطفال ونساء.
أعلن وزير القوات المسلحة البريطانية -قبل قليل- أن القوات الروسية لم تسيطر على مدينة ميليتوبول في أوكرانيا.
قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم، إنها تلقت تطمينات من الحكومة الأوكرانية بشأن وضع المنشآت النووية لديها، وذلك عقب تقارير عن ارتفاع مستويات الإشعاع في موقع محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.
تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ اليوم السبت، بعدم إلقاء السلاح أمام الضربات الروسية المتتالية لبلاده، حيث ظهر في تسجيل مصوّر، وهو يتحدث أمام مكتبه في كييف، واتهم روسيا بإثارتها للشائعات، مجدّداً قوله: "لن نستسلم".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، حصيلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي أطلقتها قبل يومين؛ مؤكدة نجاحها في تدمير 821 منشأة عسكرية، وإسقاط 7 طائرات، و7 مروحيات، و9 مسيّرات في أوكرانيا، وتدمير 7 زوارق حربية أوكرانية، والاستيلاء على مدينة ميليتوبول بجنوب شرقي أوكرانيا.