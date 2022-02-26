ثالث أيام الحرب .. التغطية تتواصل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ في تصريحاتٍ جدية له اليوم، إن حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي سيشكّل موقفاً محورياً للتعبير عن الدعم الأوروبي لكييف؛ موضحاً أن قواته تسيطر على العاصمة كييف ونقاط مهمة في محيطها.

وتابع الرئيس الأوكراني: نريد وقف الحرب والعيش في سلام، ومع ذلك تمكّنا من الصمود ونواصل مواجهة العدو، ونأمل من ألمانيا والمجر أن تتخذا موقفاً حاسماً من حظر روسيا من "سويفت" .