ثاني حادث في يوم واحد.. قتلى وجرحى في إطلاق نار جديد بأميركا

وهذا هو ثاني حادث إطلاق نار في يوم واحد في الولايات المتحدة، بعد الأول الذي وقع في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأميركية، صباح اليوم، وخلف 3 قتلى و11 مصاباً.