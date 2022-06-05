ثاني حادث في يوم واحد.. قتلى وجرحى في إطلاق نار جديد بأميركا

قالت الشرطة المحلية، اليوم الأحد، إن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار بالقرب من مطعم في مدينة تشاتانوغا بولاية تنيسي الأميركية.
وذكرت قائدة الشرطة خلال مؤتمر صحفي، أن 14 شخصاً أصيبوا بطلقات نارية، فيما أصيب 3 آخرون أثناء محاولتهم الفرار من مكان الحادث، بحسب رويترز.
وأشارت إلى أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية فيما توفي شخص ثالث بعد اصطدامه بسيارة. وأضافت أن أغلب الضحايا كانوا من البالغين وكان أحدهم مراهقاً.
مشيرة إلى أن الشرطة تعتقد أنها كانت حادثة فردية وليس هناك أي تهديد للسلامة العامة.
وهذا هو ثاني حادث إطلاق نار في يوم واحد في الولايات المتحدة، بعد الأول الذي وقع في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأميركية، صباح اليوم، وخلف 3 قتلى و11 مصاباً.