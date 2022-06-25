جامعة الدول العربية تؤكد حرصها على مكافحة المخدرات

وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها: إن اهتمام الجامعة العربية بهذا الأمر تَبَلور بصدور قرار مجلس وزراء الصحة العرب عام 2021م، الذي اعتُمِد بموجبه القانون الاسترشادي بشأن حماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا، والذين لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات، وعمم على الدول العربية الأعضاء للاسترشاد به في إعداد القوانين الوطنية بها.