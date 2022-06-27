"جانتس": إسرائيل ستتعاون مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق نووي إيراني

وفي تأكيد لما كشف عنه الأسبوع الماضي من وجود تحالف دفاع جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم، بين "غانتس" أن "هناك أبعاداً إضافية للتعاون في مجال العمليات"، دون أن يحدد تفاصيل.