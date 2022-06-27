"جانتس": إسرائيل ستتعاون مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق نووي إيراني

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل ستعمل مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق قد ينبثق عن مفاوضاتها النووية مع إيران.
وقال "جانتس" للصحافيين: "مع الاستئناف المتوقع أو المحتمل للمحادثات النووية، سنواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى؛ من أجل توضيح موقفنا والتأثير على صياغة الاتفاق، إذا تم التوصل لأي اتفاق"، وفقاً لـ"رويترز".
وفي تأكيد لما كشف عنه الأسبوع الماضي من وجود تحالف دفاع جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم، بين "غانتس" أن "هناك أبعاداً إضافية للتعاون في مجال العمليات"، دون أن يحدد تفاصيل.