جباية جديدة: الحوثي يفرض ألف ريال على المتزوجين.. والحطب بديل للغاز!

كشفت مصادر لـ"سبق" أن جماعة التمرد الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) فرضت على كل يمني متزوج في مناطق سيطرتها ألف ريال يمني بشكل شهري، كنوع من جباية الأموال وسط الأوضاع المأساوية التي يعانيها اليمنيون بسبب ارتفاع أسعار السلع، واختفاء مشتقات الطاقة، بما فيها الغاز.
وتفصيلاً، بيَّنت المصادر أن جماعة التمرد تمارس أشد الانتهاكات بحق كل من يرفض الدفع من المواطنين، منها المضايقات، ومنع المساعدات من الوصول إليهم، وغيرها من الأساليب القمعية.
وأشارت إلى أن هناك تضجرًا كبيرًا واستياء واسعًا بين أوساط اليمنيين في منطقة سيطرة الحوثي نظرًا للأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها بعد أن سجَّلت جميع السلع ارتفاعات، وصلت إلى أرقام خيالية؛ إذ بلغ سعر كيس الدقيق 22 ألف ريال يمني، فيما كان في السابق لا يتجاوز 12 ألف ريال يمني.
وقفز سعر أسطوانة الغاز إلى أكثر من 15 ألف ريال وسط شح كبير في السوق؛ ما دفع الكثير من الأسر لاستخدام الحطب للطبخ.
وقالت المصادر لـ"سبق" إن هناك عوامل عدة تسببت في رفع الأسعار، منها جباية الأموال من المواطنين والتجار، وقيام جماعة التمرد بفرض ضرائب على ناقلات السلع من مواد غذائية ومشتقات في كل نقاط التفتيش التي تمرُّ عليها، وتعمدها تجفيف السوق لرفع الأسعار لزيادة مكاسبها، وتعزيز ميزانيتها.
وذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها أن نحو 13 مليون يمني لا يحصلون على الغذاء الكافي بعد أن سيطرت الجماعة المتمردة على أجزاء من البلاد، وحذرت من استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي.