جباية جديدة: الحوثي يفرض ألف ريال على المتزوجين.. والحطب بديل للغاز!

وأشارت إلى أن هناك تضجرًا كبيرًا واستياء واسعًا بين أوساط اليمنيين في منطقة سيطرة الحوثي نظرًا للأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها بعد أن سجَّلت جميع السلع ارتفاعات، وصلت إلى أرقام خيالية؛ إذ بلغ سعر كيس الدقيق 22 ألف ريال يمني، فيما كان في السابق لا يتجاوز 12 ألف ريال يمني.