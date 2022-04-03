جثث وحطام.. شاهد الدمار في ضواحي كييف مع الانسحاب الروسي

وأجرت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، مقابلات مع السكان الذين تحدثوا عن نهب الجنود الروس المنازل، وانتشرت تقارير عن إطلاق النار على مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الماء.

وقالت سيدة إن الجنود الروس هددوها بإطلاق النار عليها إذا حاولت استعادة جثة زوجها.