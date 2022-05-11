جذبتها الصحافة من دراسة الهندسة المعمارية.. من هي شيرين أبو عاقلة؟

وقال: "شيرين لم تضع مشاعرها في الأخبار التي كانت تحرص على تقديمها بموضوعية وحيادية، وكانت جملها تتميز بجمل قصيرة مكثفة، ووتيرة صوتها هادئة لا تحمل تحريضًا".

وأضاف: "كانت تقول: لا أريد تسييس قصتي، أريد أن أعطي وقائع ومعلومات".