"جعجع": لا يمكن استمرار فريق إيران بالسيطرة على البرلمان اللبناني

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الأحد أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 37.52 % قبل نصف ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الأولى منذ الانهيار المالي وانفجار المرفأ؛ وبدأت عملية فرز الأصوات على أن تصدر النتائج النهائية غدًا الاثنين.