"جعجع" يطالب باستعادة الدولة اللبنانية القرار الاستراتيجي من "حزب الله"

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم (السبت)، باستعادة القرار الاستراتيجي كله إلى الدولة اللبنانية، وألا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني.
وقال "جعجع" في مقابلة مع "فرانس برس": "إن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع فقدان مليشيا حزب الله الأكثرية، يحتّم تغييراً في الأداء السياسي، تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية".
وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يُقدم على حرب 12 تموز جديدة، أو أن ينقل صواريخ من مكان الى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني"، في إشارة إلى ميليشيا حزب الله.
وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية، على أنه لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية تجلّت عبر الانتخابات، وليس مسموحًا لأحد أن يستخدم سلاحه في الداخل.
ولفت إلى أن ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان، يساعد على إتمام المهمة ويحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية.