"جعجع" يطالب باستعادة الدولة اللبنانية القرار الاستراتيجي من "حزب الله"

وقال "جعجع" في مقابلة مع "فرانس برس": "إن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع فقدان مليشيا حزب الله الأكثرية، يحتّم تغييراً في الأداء السياسي، تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية".