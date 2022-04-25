جماعة متشددة في مالي تحتجز "روسياً" من مرتزقة "فاغنر"

أعلنت جماعة متشددة في مالي تدعى "نصرة الإسلام والمسلمين"، احتجاز مواطن روسي عضو في مجموعة فاغنر، بحسب ما أعلنت الجماعة في بيان نقلته "فرانس 24" اليوم (الاثنين).