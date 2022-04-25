العالم
جماعة متشددة في مالي تحتجز "روسياً" من مرتزقة "فاغنر"
قبضت عليه في ولاية سيقو
أعلنت جماعة متشددة في مالي تدعى "نصرة الإسلام والمسلمين"، احتجاز مواطن روسي عضو في مجموعة فاغنر، بحسب ما أعلنت الجماعة في بيان نقلته "فرانس 24" اليوم (الاثنين).
وذكرت الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، أنها "أسرت جنديًا من قوات فاغنر الروسية في منطقة جبالي في ولاية سيقو في وسط مالي".
ويتّهم الغرب "فاغنر" وهي مجموعة شبه عسكرية روسية، بأنّها قريبة من الكرملين وأن مرتزقتها ارتكبوا انتهاكات في كل من مالي وليبيا وسوريا.