جميعها قادها "بوتين".. طيلة 30 سنة شهية روسيا لم تشبع من الحروب

دخل الجيش الروسي في عدة حروب ومواجهات عسكرية شملت عدة بلدان، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي سابقًا في 1991، فمن الشيشان التي خاضت روسيا فيها حربين دمويتين في 1994 و1999 أدت لمقتل عشرات الآلاف، إلى جورجيا في 2008؛ حيث رد الجيش الروسي على عملية عسكرية شنتها تبليسي ضد أوسيتيا الجنوبية الانفصالية بهجوم ساحق استمر 5 أيام خلفت مئات القتلى، وسوريا؛ حيث تدخلت موسكو عسكريًا منذ 2015 دعمًا لبشار الأسد، وهاهو "بوتين" يأمر جيشه اليوم بالانتشار في دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا؛ ما ينذر باندلاع حرب جديدة على أبواب أوروبا.

فبعد أشهر من التوتر أمر "بوتين" جيشه بالانتشار في "جمهوريتَيْ" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، بعيد الاعتراف باستقلالهما أمس الأول.

ورغم أن نطاق هذا الانتشار ومدته الزمنية غير واضحين، إلا أن الإعلان أثار مخاوف من تصعيد كبير في أوكرانيا، التي ينتشر عند حدودها أكثر من 150 ألف جندي روسي، وما يصل إلى 190 ألف مع احتساب الانفصاليين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

اجتياح الشيشان

في نهاية 1994، وبعد غض الطرف عن استقلال الشيشان بحكم الأمر الواقع، مدة ثلاث سنوات، أدخلت موسكو جيشها لتطويع هذه الجمهورية الواقعة في القوقاز الروسي.

وانسحبت القوات الفيدرالية في 1996، بعدما واجهت مقاومة شرسة، لكن في أكتوبر1999، وبدفع من رئيس الوزراء حينها فلاديمير بوتين، الذي انتخب بعد ذلك رئيسًا؛ دخلت القوات الروسية الشيشان مرة أخرى للقيام بـ"عملية مكافحة الإرهاب"، بعد هجوم شنه الانفصاليون الشيشان على جمهورية داغستان في منطقة القوقاز الروسية، وعدة اعتداءات دامية في روسيا، نسبتها موسكو إلى الشيشانيين.

وسيطرت روسيا في فبراير 2000 على العاصمة جروزني التي دمرتها المدفعية وسلاح الجو الروسي، لكن حرب العصابات تواصلت. وفي 2009 أعلن الكرملين إنهاء عمليته، بعدما أدى النزاعان إلى مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.

حرب جورجيا

وشنت جورجيا في صيف 2008 عملية عسكرية دامية ضد منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية الموالية لروسيا، التي خرجت من سيطرة تبليسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب في مطلع التسعينيات.

وردت روسيا بإرسال قواتها إلى الأراضي الجورجية وألحقت، خلال خمسة أيام، هزيمة ساحقة بالجمهورية السوفياتية السابقة، وأدت المعارك إلى مقتل المئات، وفي غضون ذلك اعترف الكرملين باستقلال أوسيتيا الجنوبية، وأبخازيا؛ وهي مقاطعة انفصالية أخرى، وأبقى منذ ذلك على وجود عسكري كبير فيها، وندد الغربيون بهذا الاحتلال القائم بحكم الأمر الواقع.

ضم القرم

وفي أعقاب الثورة الأوكرانية المؤيدة للاتحاد الأوروبي في 2014، وفرار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وهو إجراء لم يحظ باعتراف المجتمع الدولي.

وبعد هذه العملية ظهرت حركات انفصالية موالية لروسيا في شرق أوكرانيا، وتحديدًا في دونيتسك ولوغانسك، في منطقة دونباس المتاخمة لروسيا، وأعلنت الجمهوريتان استقلالهما؛ مما أدى إلى نشوب نزاع مسلح حاد.

تهديد أوكرانيا

وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين من خلال إرسال جنود ومعدات، ولاحقًا خفت حدة النزاع منذ 2015 وتوقيع اتفاق مينسك للسلام، لكن منذ نهاية 2021 تجري موسكو مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية واسعة النطاق حول الأراضي الأوكرانية، ونشرت أكثر من 150 ألف جندي عند حدود هذا البلد.

وبعد عدة أشهر من التوتر اعترف "بوتين" باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، وأمر قواته بالانتشار فيهما، وأدت الاشتباكات في أوكرانيا إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص منذ 2014.

التدخل في سوريا

وفي الشرق الأوسط نشرت روسيا منذ 2015 قوات عسكرية في سوريا دعمًا لقوات الرئيس بشار الأسد، وأدى التدخل الذي ترافق مع عمليات قصف دامية ودمار هائل، إلى تغيير مسار الحرب؛ ما سمح للنظام السوري بتحقيق انتصارات حاسمة واستعادة المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المقاتلة المعارضة.

وتملك موسكو قاعدتين عسكريتين في سوريا؛ إحداهما في مطار حميميم في شمال غرب البلاد، والأخرى في ميناء طرطوس على البحر المتوسط، وشارك في الحملة أكثر من 63 ألف جندي روسي.