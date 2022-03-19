"جونسون": إذا انتصر "بوتين" في أوكرانيا ستواجه أوروبا خطرًا متزايدًا ويجب إفشاله

وأضاف "جونسون" في كلمته بمؤتمر حزب المحافظين: "بوتين ارتكب خطأ فادحًا بغزوه لدولة بريئة.. سيفشل في حربه؛ لكن إذا انتصر في أوكرانيا؛ فإن هناك المزيد من الخطر الذي سيحيط بأوروبا، ويغذي العنف في شمال أوروبا والبلطيق، ويعطي الضوء الأخضر لكل المستبدين في العالم"؛ وفقًا لـ"رويترز".