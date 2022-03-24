جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع، أن شحنة الأسلحة التي سترسلها السويد إلى أوكرانيا، مماثلةٌ لتلك التي سَبَق لها أن أرسلتها في المرة الأولى، وهي قاذفات صواريخ من طراز AT-4 الأحادية الطلقة.