جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي؛ مما يمثل زيادة بنسبة الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قررت لندن تزويد كييف بها في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وقال جونسون عشية قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع المقررتين في بروكسل الخميس: إن "ستعمل المملكة المتحدة مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا".
وأشار إلى أن لندن ستقدم -بالإضافة إلى الصواريخ- مساعدة للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو).
وكان مصدر برلماني قد كشف أن ألمانيا تعتزم إرسال ألفيْ صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا.
وسَبَق أن تَلَقّت القوات الأوكرانية من الجيش الألماني ألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض- جو من طراز ستينغر.
كما قدمت ألمانيا نحو 500 صاروخ أرض- جو من طراز ستريلا من أصل 2.700 تعهدت بها.
كما أعلنت السويد أنها سترسل إلى أوكرانيا خمسة آلاف قطعة سلاح إضافية مضاد للدروع لمساعدة أوكرانيا.
ويأتي الإعلان عن شحنة الأسلحة الجديدة هذه عشية خطاب يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلقاءه أمام البرلمان السويدي عبر الفيديو الخميس؛ وفق "سكاي نيوز".
وقالت وزيرة الخارجية السويدية "آن ليندي" في تغريدة على تويتر: إن "السويد ستضاعف مساهمتها في القوات المسلحة مع خمسة آلاف سلاح مضاد للدبابات ومعدات لإزالة الألغام"؛ مشيدة بـ"قرار تاريخي جديد".
وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع، أن شحنة الأسلحة التي سترسلها السويد إلى أوكرانيا، مماثلةٌ لتلك التي سَبَق لها أن أرسلتها في المرة الأولى، وهي قاذفات صواريخ من طراز AT-4 الأحادية الطلقة.
وهذه الأسلحة سهلة الاستخدام؛ لكنها أقل قوة من قاذفات الصواريخ المضادة للدروع من نوع إنلاو التي طلبتها كييف من ستوكهولم؛ لكن الحكومة السويدية رفضت تزويدها بها، خلافًا للحكومة البريطانية التي زودت الجيش الأوكراني بهذه الأسلحة.