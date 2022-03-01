"جونسون": "بوتين" يستخدم أسلحة خطيرة في أوكرانيا . والأزمة طويلة الأمد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء: "إن الرئيس الروسي بوتين يستخدم بالفعل أسلحة خطيرة في أوكرانيا، منها القنابل العنقودية والقنابل الحرارية، ويجب أن نكون مستعدين لأزمة طويلة الأمد".

وأضاف "جونسون" في مؤتمر صحافي بالعاصمة البولندية وارسو، بعد لقاء مع نظيره البولندي ماتيوز موراوسكي: "إن بوتين سيفشل في أوكرانيا".

وشدد على أن "بوتين" أساء تقدير المقاومة التي سيواجهها من كل من أوكرانيا والعالم.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني باستقبال نحو 200 ألف لاجئ أوكراني، وهو ضعف العدد الذي أعلنت عنه الحكومة البريطانية سابقاً.