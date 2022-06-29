"جونسون": لو كان "بوتين" امرأة ما شنّ هذه الحرب المجنونة على أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة، وأنه من المستحسن أن يكون هناك المزيد من النساء في السلطة"؛ بحسب ما أوردت "يورونيوز" اليوم "الأربعاء".
وقال "جونسون" لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف": "لو كان بوتين امرأة، وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة التي تهدف إلى غزو أوكرانيا".
وأضاف: "إن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا هو مثال ممتاز على ذكورية سامة".
وبيّن رئيس الحكومة البريطانية أن الجميع يريد إنهاء الحرب، لكن في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق محتمل، و"بوتين" لا يقدم عرض سلام.
ولفت إلى أن الإستراتيجية الغربية تهدف الآن إلى دعم أوكرانيا؛ لتمكينها من أن تكون في أفضل وضع استراتيجي ممكن إذا بدأت مفاوضات السلام يومًا ما مع موسكو.