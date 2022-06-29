"جونسون": لو كان "بوتين" امرأة ما شنّ هذه الحرب المجنونة على أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة، وأنه من المستحسن أن يكون هناك المزيد من النساء في السلطة"؛ بحسب ما أوردت "يورونيوز" اليوم "الأربعاء".