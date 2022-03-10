العالم
"جونسون" متخوف من احتمال استخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا
أشار إلى امتلاك موسكو قصة مزيفة جاهزة
أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الخميس"، عن مخاوفه من استخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا.
وقال "جونسون" في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "إن ما نسمعه عن الأسلحة الكيماوية هذا يأتي مباشرة من كتيب تعليمات الروس، يبدؤون بالقول إن هناك أسلحة كيماوية يتم تخزينها من قبل خصومهم أو الأمريكيين".
وأضاف: "وعندما يستخدمون بأنفسهم الأسلحة الكيماوية، وأنا أخشى أنهم سيفعلون ذلك، فهم يملكون قصة مزيفة جاهزة"؛ وفقًا لـ"الحرة".
وذكرت روسيا خلال الأسبوع الجاري أن "أوكرانيا قد تبادر باستخدام أسلحة بيولوجية".