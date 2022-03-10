"جونسون" متخوف من احتمال استخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا

وقال "جونسون" في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "إن ما نسمعه عن الأسلحة الكيماوية هذا يأتي مباشرة من كتيب تعليمات الروس، يبدؤون بالقول إن هناك أسلحة كيماوية يتم تخزينها من قبل خصومهم أو الأمريكيين".