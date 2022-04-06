"جونسون": "مجزرة" بوتشا الأوكرانية ليست أقل من "إبادة" بالنسبة لي

وقال "جونسون" للصحافيين: "أخشى من أنه عندما ترون ما يحصل في بوتشا، لا يبدو ما يتم اكتشافه من أمور قام بها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، أقل بكثير من إبادة بالنسبة إليّ"، وفقاً لـ"فرانس 24".