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"جونسون": "مجزرة" بوتشا الأوكرانية ليست أقل من "إبادة" بالنسبة لي
حكومته رفضت مراراً استخدام المصطلح
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن المجزرة المفترضة التي تتهم كييف الروس بارتكابها في مدينة بوتشا الأوكرانية "لا تبدو أقل بكثير من إبادة بالنسبة له".
وقال "جونسون" للصحافيين: "أخشى من أنه عندما ترون ما يحصل في بوتشا، لا يبدو ما يتم اكتشافه من أمور قام بها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، أقل بكثير من إبادة بالنسبة إليّ"، وفقاً لـ"فرانس 24".
ورفضت الحكومة البريطانية مراراً استخدام مصطلح "إبادة" في الحديث عن أوكرانيا وغيرها من النزاعات؛ لأن هذه التصنيفات من مهمة المحكمة المتخصصة في ذلك.