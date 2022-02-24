"جونسون": يجب إفشال المغامرة البربرية لـ"بوتين" في أوكرانيا وتدفيعه ثمنها

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم (الخميس)، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يدفع ثمن غزوه لأوكرانيا، ومغامرته البربرية يجب أن تفشل.

وقال "جونسون": "إن بوتين كان مصممًا على مهاجمة أوكرانيا مهما كانت نتيجة المحادثات الدبلوماسية، وكان مصممًا على مغامرته الإمبريالية، ولن يمكنه أن يغسل يديه من دماء الأوكرانيين".

وأضاف: "إن العقوبات التي ستفرضها أوروبا على روسيا يجب أن تتضمن إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسي".

وبيّن أن بريطانيا ستعلن عن أكبر حزمة عقوبات اقتصادية ومالية تستهدف النظام المالي الروسي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وبينها تجميد كامل أصول بنك "بي تي بي" الحكومي الروسي، وتجميد أصول أكثر من 100 شركة وفرد روسي، ومنع الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت من الهبوط في بريطانيا.