جونسون يطالب الحلفاء في الناتو بزيادة نفقاتهم العسكرية

وأضاف البيان أن بوريس جونسون سيشدّد في كلمته على أنّه "لطالما كان المقصود بنسبة الـ2% الحدّ الأدنى وليس السقف الأعلى، ويجب على الحلفاء أن يواصلوا التعبئة في فترة الأزمة هذه".