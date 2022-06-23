جون فينر: أمريكا لا تعتزم فرض عقوبات على شركات استيراد الحبوب الروسية

قال نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، جون فينر يوم أمس الأربعاء: إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم فرض عقوبات على الشركات والدول لاستيراد الحبوب الروسية، في وقت يتبادل فيه الجانبان الروسي والغربي الاتهامات بالتسبب في أزمة غذاء عالمية.
وقال "فينر" خلال منتدى رفيع المستوى حول الأزمة الروسية الأوكرانية، بمشاركة ممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: "لا نخطط لإعاقة صادرات الحبوب الروسية، ولا تنطبق عقوباتنا على المنتجات الغذائية الروسية. علاوة على ذلك، نريد أن ننقل بوضوح إلى موزعي المواد الغذائية والدول الأخرى، أنه يمكنهم استيراد الحبوب الروسية دون أي مخاطرة في قوائم العقوبات لدينا".
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن ممثلي روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.