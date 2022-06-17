جو بايدن: الأمريكيون محبطون للغاية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأمريكيين يشعرون بأنهم "محبطون للغاية"، بينما يصارعون التضخم المرتفع بعد عامين من جائحة كورونا.
وأضاف في مقابلة نادرة معه، أن "الحاجة لخدمات الصحة العقلية في أمريكا قفزت إلى أعلى مستوى".
وقال بايدن إنه يريد من الأمريكيين أن "يكونوا واثقين. لأنني أشعر بالثقة".
وكانت شعبية الرئيس قد هوت بينما تلوح انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر في الأفق، والتي ستقرر أي من الحزبين سيهيمن على الكونغرس.
وقال بايدن في المقابلة التي استمرت نصف ساعة من المكتب البيضاوي الخميس إن "الناس محبطون للغاية".