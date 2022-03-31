جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلًا وسط اشتباكات عنيفة

وفي وقت سابق، قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلية السماح لعضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، كما أعلنت حالة التأهب القصوى، ونشرت آلاف العناصر داخل المدن، بعد مقتل 5 أشخاص خلال هجوم شنه شاب فلسطيني يوم الثلاثاء.