جيوش "الناتو" انتقلت.. أمريكا متوعدةً روسيا: مخاوفكم أكاذيب!

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، أن واشنطن ستفرض عقوبات وعواقب وخيمة على موسكو بعد الهجوم العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية، الذي بدأ اليوم الخميس.

وخلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال "ساميويل": "سيكون هناك موقف موحد من المجتمع الدولي ضد روسيا وعواقب وخيمة؛ بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تصريحات المسؤولين الروس بشأن مخاوف موسكو الأمنية بالأكاذيب.

وأضاف: "روسيا سبق أن غزت أوكرانيا في المرة الأولى سنة 2014 وجورجيا 2008، وهي التي تقوم بالهجمات السيبرانية منذ سنوات، وهي من حشدت أكثر من 150 ألف جندي على الحدود" مع أوكرانيا، ولا خطر على روسيا من الجانب الأوكراني".

وبشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا، قال الدبلوماسي الأمريكي: "قدمنا لأوكرانيا مساعدات دفاعية عسكرية مؤخرًا بقيمة أكثر من 650 مليون دولار، وبلغت قيمة المساعدات خلال الـ5-6 سنوات الأخيرة 2.7 مليار دولار، وأيضًا نقلنا بعض الجيوش التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الجانب الشرقي لأوروبا مثل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ومنحنا هذه البلدان معدات عسكرية، وسنستمر في هذا الدعم لحلفائنا".

وبخصوص المسار الدبلوماسي، قال "وربيرغ": "لا أريد أن أستبق أي قرار، لكن الآن مع بدء هذه الحرب الوحشية من قبل روسيا، من الصعب التحدث عن المسار الدبلوماسي؛ لأن لدينا اختيارًا آخر من الجانب الروسي".