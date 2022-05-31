حاكم لوغانسك: القوات الروسية تسيطر على معظم سيفيرودونتسك والوضع "معقد للغاية"

وكان غايداي أكد في وقت سابق اليوم أن الوضع بالمدينة "معقّد للغاية". وأضاف أن جزءًا من سيفيرودونيتسك يخضع لسيطرة الروس"، مشيرًا إلى أن "العدو يخطط لعملية من أجل تطهير أراضي البلدات المجاورة"، مؤكدًا أنه لا يملك أي معلومات عن ثلاثة أطباء فُقد أثرهم منذ الليلة الماضية.