حاملة نووية و8 صواريخ و"درع موسع".. ماذا يحدث عند الكوريتين؟!

وبحث ممثلون رفيعو المستوى من الإدارات المسؤولة عن كوريا الشمالية في حكومات اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في محادثة هاتفية اليوم الأحد، الإطلاقات الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ، واتفقوا على "تعزيز التعاون من أجل نزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية بشكل كامل"؛ حسب ما أفادت به وكالة "كيودو" اليابانية.