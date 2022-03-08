حبس الأنفاس.. إليك شروط روسيا لوقف الحرب و"لوغاريتمات الكارثة"!

فيما يحبس العالم أنفاسه قلقًا من تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ نحو أسبوعين، وما قد ينجم عنها من تداعيات إنسانية وكارثية على الأمن والاستقرار الدوليين، وما قد تُفجره من صراع أوسع حول العالم؛ كشف المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" الاثنين، عن الشروط لوقف الحرب فورًا حال تحققها؛ مؤكدًا أن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات "في أي لحظة" إذا استجابت كييف للشروط الروسية.