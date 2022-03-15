حتى رأس "زيلينسكي".. "لعنة المرتزقة" خط دم يصل الفراعنة بروسيا وأمريكا!

ويُعد الارتزاق من الحروب ثاني أقدم مهنة عبر العصور، وهو جزء لا يتجزأ من تاريخها، وبحسب القانون الدولي، فالمرتزق يكون دافعه الأساسي من المشاركة في الأعمال المسلحة هو تحقيق مغنم شخصي، ويجند خصيصًا، محليًّا أو في الخارج؛ للاشتراك في عمل يهدف للإطاحة بحكومة ما، أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخرى، أو تقويض السلامة الإقليمية لدولة ما، ولا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل، ولا من المقيمين فيها، وليس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي يُنَفّذ هذا العمل في إقليمها.