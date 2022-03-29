"حتى لا تكون حجة لعرقلتها".. "ميقاتي": استقالتي بعد الانتخابات البرلمانية وليس الآن

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم (الثلاثاء)، أنه لن يقدم استقالته حتى تُجرى الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل.
وقال "ميقاتي" في تصريحات بثها التلفزيون خارج جلسة للبرلمان: "لن أقدم استقالتي الآن حتى لا تكون حجة لعرقلة الانتخابات البرلمانية، باعتبار أن إجراءها من مهام الحكومة"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "سمعت كلاماً أمس يتعلق بالحكومة، وطرح الثقة بها؛ ولهذا السبب طرحت الموضوع اليوم".
وحول فقدان نصاب جلسة مجلس النواب، قال "ميقاتي": "إن الحل لا يبنى بهذه الطريقة الشعبوية، فلبنان يدفع الثمن، والوضع غير سليم، وما لم نكن متحدين بالعمل، لن نصل إلى الحل".