"حتى لا تكون حجة لعرقلتها".. "ميقاتي": استقالتي بعد الانتخابات البرلمانية وليس الآن

وحول فقدان نصاب جلسة مجلس النواب، قال "ميقاتي": "إن الحل لا يبنى بهذه الطريقة الشعبوية، فلبنان يدفع الثمن، والوضع غير سليم، وما لم نكن متحدين بالعمل، لن نصل إلى الحل".