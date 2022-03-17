العالم
"حثالة وخونة".. "بوتين" يدعو إلى تطهير روسيا من المعارضين لغزو أوكرانيا
اتهم الغرب بمحاولة تقسيم مجتمع بلاده
صب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جام غضبه على الروس المعارضين لغزو أوكرانيا، وتطهير روسيا منهم، واصفًا إياهم بـ"الحثالة والخونة"؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم "الخميس"، نقلًا عن خطاب تلفزيوني لـ"بوتين".
وقال "بوتين": "أنا مقتنع بأن مثل هذا التطهير الطبيعي والضروري للمجتمع سيقوي مجتمعنا".
وأضاف: "إن من الواجب ببساطة بصقهم مثل الذبابة التي دخلت عن طريق الخطأ في الفم".
واتهم الرئيس الروسي "الغرب بمحاولة تقسيم المجتمع الروسي، وإثارة المواجهة بين الشعب والنظام".
وذكر أن "الهدف من كل ذلك هو تحطيم روسيا، لكن الشعوب تعرف كيف تفرق بين الوطنيين الحقيقيين والحثالة الخونة".