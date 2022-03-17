"حثالة وخونة".. "بوتين" يدعو إلى تطهير روسيا من المعارضين لغزو أوكرانيا

صب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جام غضبه على الروس المعارضين لغزو أوكرانيا، وتطهير روسيا منهم، واصفًا إياهم بـ"الحثالة والخونة"؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم "الخميس"، نقلًا عن خطاب تلفزيوني لـ"بوتين".