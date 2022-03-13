حديث عن قاعدة للناتو.. أوكرانيا: مدربون أجانب يعملون بمنشأة تدريب قصفتها روسيا

وكتب ريزنيكوف في منشور على الإنترنت: "روسيا هاجمت المركز الدولي لحفظ السلام والأمن بالقرب من لفيف. يعمل هناك مدربون أجانب، يتم استجلاء المعلومات المتعلقة بسقوط قتلى أو جرحى".

ووفق "رويترز" قال الحاكم المحلي مكسيم كوزيتسكاي إن طائرات روسية أطلقت 30 صاروخًا على المنشأة، وأضاف أن بعضها تم اعتراضه قبل الوصول لهدفه.

وشوهدت 19 سيارة إسعاف تطلق صفارات الإنذار وهي تسير من اتجاه قاعدة يافوريف الأوكرانية بالقرب من الحدود البولندية بعدما قال مسؤولون محليون إن غارة جوية روسية استهدفت المنشأة، بجانب 7 سيارات إسعاف أخرى في طريقها إلى القاعدة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر عسكرية لم تسمها، أن القاعدة التي تم قصفها في محيط لفيف تابعة لحلف الناتو وكان يجري فيها تدريب مقاتلي كتيبتي آزوف وأدار القوميتين.

ولم تكشف المصادر عن الجهة التي نفذت الغارة، لكن الحكومة الأوكرانية قالت عن العملية من تنفيذ روسيا.

وأسفر الهجوم على إحدى القواعد العسكرية القريبة من لفيف غربي كييف عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وجرح نحو 60 آخرين.

وذكرت مصادر محلية أن القاعدة يعمل فيها مدربون أجانب، لم تكشف عن هويتهم.