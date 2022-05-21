حرب أوكرانيا وأزمة القمح.. تحذيرات من خطر شديد يستمرّ لسنوات

وقال موقع "دويتشه فيله" الألماني: من أجل تأمين الإمدادات الغذائية في العالم أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" نداء عاجلًا بعد أن دفعت الجائحة مئات الملايين من الناس إلى الفقر، في ظل نقص الإمدادات الغذائية. وقالت فاو: إن الزراعة في العديد من البلدان معرضة للخطر كذلك نتيجة للحرب الروسية - الأوكرانية، داعية إلى اتخاذ إجراءات على نطاق واسع، بحسب أقوال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تشو دونيو، مساء الأربعاء، في اجتماع وزاري للأمم المتحدة في نيويورك.