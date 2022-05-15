حرب روسيا على أوكرانيا تكلف مصر خسائر بـ7.1 مليار دولار سنويًّا

وأشار إلى أن مصر تستهدف خفض المديونية إلى نحو 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو- حزيران 2026 مقارنة مع 86 في المئة حاليًا، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي في السنوات الأربع المقبلة من 6.2 في المئة حاليًا.