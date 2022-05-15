حرب روسيا على أوكرانيا تكلف مصر خسائر بـ7.1 مليار دولار سنويًّا

ذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد أن تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على الموازنة المصرية تقدر بـ130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويًّا، إلى جانب 335 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) من الآثار غير المباشرة.
وبيَّن "مدبولي" في مؤتمر صحفي أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي أربعة أشهر من الاستهلاك.
وأشار إلى أن مصر تستهدف خفض المديونية إلى نحو 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو- حزيران 2026 مقارنة مع 86 في المئة حاليًا، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي في السنوات الأربع المقبلة من 6.2 في المئة حاليًا.