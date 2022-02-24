حرس الحدود الأوكراني يكشف "مصادر الهجوم الروسي"

أعلن حرس الحدود الأوكراني، الخميس، أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا؛ مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار.

وأوضح حرس الحدود الأوكراني أن الهجوم الروسي جاء من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم؛ حسب ما نقلته "رويترز".

وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية أن بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، سقطت في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد؛ وفق ما نقلته "فرانس برس".

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء كييف صباح يوم الخميس، وقال وزير الدفاع إن الوحدات الأوكرانية ومراكز التحكم العسكرية والمطارات في شرق أوكرانيا تتعرض لقصف روسي مكثف.

وقال الجيش إن القوات الجوية الأوكرانية تحاول صد هجوم جوي روسي؛ مضيفًا أن التقارير عن هبوط القوات الروسية في أوديسا كاذبة.