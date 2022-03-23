حركة الشباب الصومالية تُهاجم مجمعًا يضم مقارّ بعثات أجنبية

كما شنت الحركة هجومًا، اليوم الأربعاء، على مطار مقديشو، وسُمِع دوي إطلاق نار عقب الهجوم؛ إثر اشتباكات لا تزال مستمرة بين الإرهابيين وقوات الأمن.