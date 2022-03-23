حركة الشباب الصومالية تُهاجم مجمعًا يضم مقارّ بعثات أجنبية

شنت حركة الشباب الإرهابية في الصومال، هجومًا على مجمع سكني يضم مقار البعثات الأجنبية الدولية في مقديشو.
وكشفت تقارير أن المسلحين يستهدفون مقار أمنية مختلفة في العاصمة الصومالية مقديشو.
كما شنت الحركة هجومًا، اليوم الأربعاء، على مطار مقديشو، وسُمِع دوي إطلاق نار عقب الهجوم؛ إثر اشتباكات لا تزال مستمرة بين الإرهابيين وقوات الأمن.
ووفق شهود عيان؛ فإن إطلاق نار يجري في هذه الأثناء عند الجانب الشرقي من مطار مقديشو.
ووفق "رويترز" تقول تقارير إعلامية محلية إن ثلاثة من المهاجمين قُتِلوا؛ فيما أصيب نائب قائد شرطة المطار الدولي.
وسارعت حركة "الشباب" الإرهابية لإعلان مسؤوليتها عن الهجوم على المطار.
وقالت الحركة في بيان تداولته حسابات ومواقع موالية لها على الإنترنت: إن مسلحيها يواصلون شن هجمات عنيفة في مجمع حلني الدبلوماسي داخل مطار مقديشو.