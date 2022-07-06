حزب الله الإرهابي يستغل أزمة "الحليب والخبز" لتعزيز نفوذه

لم يتوقف الأمر على ذلك فحسب، بل إن الأمر تجاوزه ليصبح المواطن اللبناني رهينة ابتزاز من حسن نصرالله وحزبه مفاده: القبول بصواريخ حزب الله مقابل الخبز، فلبنان الذي يفترض أن يكون قبلة سياحية صيفية مع رفع الإجراءات الاحترازية يرزح تحت غياب وفرة الغذاء وانقطاعات الكهرباء والعديد من الأزمات المتتالية، وصحيح أنّ لبنان يستورد أكثر من 70 في المئة من قمحه من أوكرانيا، لكنّ الأزمة لا تتعلّق بالحرب الروسية على أوكرانيا، بل بتحوّل لبنان إلى ضحية للاحتلال الإيراني وسلاح حزب الله.