"حسن شيخ محمود" رئيسًا للصومال بـ214 صوتًا

وكان البرلمان قد قلّص عدد المرشحين من 36 في الجولة الأولى إلى أربعة في الجولة الثانية من التصويت، وهم رئيس ولاية بلاد بنط سعيد عبدالله دني، والرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد فرماجو، والرئيس الأسبق حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.