حصانة من الملاحقة.. متهمان في تفجير ميناء بيروت يفوزان بمقعدين في البرلمان

أعيد انتخاب نائبين لبنانيين متهمين في تفجير مرفأ بيروت عام 2020، في أول انتخابات تجرى منذ الكارثة، مما جعل بعض أسر الضحايا، تخشى المزيد من التأخير في تحقيق متعثر في أسباب الانفجار.