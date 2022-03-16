حصيلة مرعبة.. "الدفاع الروسية" تعلن تدمير 128 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية: إن الأهداف التي تمت إصابتها، تشمل أيضًا منظمومة Buk-M1 للدفاع الجوي، وأخرى من طراز Osa، إضافة إلى 4 محطات رادار، و4 مراكز قيادة، و68 موقعًا لتمركز المعدات العسكرية.