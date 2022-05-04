حظر كامل على واردات النفط الروسية.. المفوضية الأوروبية تبحث "حزمة العقوبات" السادسة

وكان سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد بدأوا اليوم الأربعاء، دراسة مشروع المفوضية الأوروبية لفرض حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا، الذي وُزّع عليهم ليل الثلاثاء الأربعاء، كما ذكرت مصادر أوروبية لوكالة "فرانس برس".