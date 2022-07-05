"حفل بروكسل" يتهيأ.. دعوة رسمية للسويد وفنلندا للانضمام لـ"الناتو"

ويجب على أعضاء الحلف تمريرُ بروتوكولات الدعوة، وهي عملية تشمل عادة البرلمانات الوطنية، ومن المقدر أن يستمر هذا من ستة إلى ثمانية أشهر أخرى قبل أن تتمكن السويد وفنلندا من الانضمام.