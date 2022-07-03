حكومة اليمن تؤكد تمسُّكها بالهدنة الأممية.. و"الحوثي" يلوح بإنهائها

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًّا، حسين العزي، اليوم الأحد في تغريدة على حسابه: "إذا لم تتحقق اتفاقيات صادقة وواسعة وموثوقة وملموسة الأثر، تشمل كل الجوانب الإنسانية والاقتصادية، بما في ذلك الإيرادات النفطية والغازية والمرتبات، فأعتقد أنه لن يكون هناك مجال لأي تمديدات زائفة".