حلّت روسيا فقاطع الغرب مأدبة العشاء.. تحذير لـG20 من أزمة غذاء

وأضافت: "تعددية الأطراف ليست مثالية، ولكن هل يمكننا أن نتخيل ما إذا كان علينا أن نعيش بدون تعددية الأطراف؟ إنني متأكدة من أن الوضع سيكون حتى أكثر سوءًا، ستصبح الأحادية القاعدة والأقوياء سوف يستولون على كل شيء".