حل النزاع الروسي ليس بأيدينا.. الصين: تجارتنا الأهم ولسنا طرفًا!

وقال مدير القسم الأوروبي بوزارة الخارجية الصينية، وانج لوتونج، في تصريح صحفي، نقلته اليوم السبت قناة "آر تي عربية" الروسية، أن بكين تدعم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا؛ داعيًا إلى عدم المبالغة في الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في هذا النزاع.