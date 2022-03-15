حيّرت الخبراء والاستخبارات.. شاهد خدعة صواريخ إسكندر الروسية في أوكرانيا

وقال ريتشارد ستيفنز، الذي أمضى 22 عامًا في الجيش البريطاني كجندي متخصص في تفكيك الذخائر المتفجرة، إنه رأى الكثير من الذخائر الصينية والروسية، "لكنني لم أر هذا من قبل".