"خرساء ولا يشعر بها أحد".. غواصة روسية تثير الرعب بالجيش الأمريكي

ويضيف أنها "مجهزة بأسلحة تقليدية حديثة قادرة على ضرب الأهداف حتى على الأرض، إلى جانب التخفي والقدرة على الوجود في أي مكان تقريبًا في المحيط، ولا يمكن المبالغة في تقدير خطر هذه الغواصات، التي قد تسمح لروسيا بشن عمليات عسكرية في الولايات المتحدة".