خرق الصمت وسقوط الرموز.. نتيجتان ترسمان صورة انتخابات لبنان النيابية

المعركة كانت على 101 مقعد

وقال عضو الجبهة السيادية، المحلل السياسي بشارة خير الله: "عمليا، جرت المنافسة في الانتخابات على 101 مقعد من أصل 128 يتشكل منها المجلس النيابي، لأن 27 مقعداً شيعياً لا يمكن لأي كان مهما علا شأنه أن يسيطر عليها، وهذه المقاعد محتلة من الثنائي الشيعي بالقوة لأن هذا الفريق منع كل المعارضين الشيعة أو التغييرين من الاقتراب منها بالقوة".