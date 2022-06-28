خرق الهدنة الأممية.. 86 انتهاكًا حوثيًّا خلال يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم "الثلاثاء" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت أمس 86 خرقًا للهدنة الأممية في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، وحجة، ومأرب، والجوف، في ظل التزام قوات الجيش الوطني بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف الشامل لإطلاق النار.
وأفاد بأن الخروقات الحوثية توزعت بين 28 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و25 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و13 محور البرح غرب تعز، و13 خرقًا في جبهات محور تعز، و6 خروقات جنوب وغرب مأرب، وخرق واحد شرق حزم الجوف.
وأضاف أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار المباشر على مواقع الجيش الوطني في جبهات القتال المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة، ونتج عنها استشهاد أربعة جنود من الجيش الوطني وإصابة أربعة آخرين.
وبيّن أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولتي تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة، في اتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب، وفي اتجاه مواقع في جبهة حرض غرب حجّة.
وأوضح الجيش الوطني أن ميليشيا الحوثي واصلت استحداث المواقع وبناء التحصينات وحشد التعزيزات البشرية والعتاد القتالي إلى مختلف جبهات القتال، بينها عربات ودبابات، وتركّزت في جبهات حرض.