خرق الهدنة الأممية.. 86 انتهاكًا حوثيًّا خلال يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم "الثلاثاء" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت أمس 86 خرقًا للهدنة الأممية في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، وحجة، ومأرب، والجوف، في ظل التزام قوات الجيش الوطني بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف الشامل لإطلاق النار.