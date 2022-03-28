العالم
"خرق للعقود".. مجموعة السبع ترفض طلب "بوتين" دفع أثمان الغاز بالروبل الروسي
"هابيك" أكد توحّد المجموعة في القرار
رفض وزراء الطاقة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بالإجماع، اليوم الاثنين، مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع عقود الغاز الطبيعي بالروبل الروسي.
ونقلت "بلومبرغ" عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قوله بعد أن ترأس المحادثات التي ضمّت مسؤولين من الاتحاد الأوروبي: "إن طلب بوتين يمثل خرقاً واضحاً من جانب واحد للعقود".
وأضاف "هابيك": "هذا يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول، ونحض الشركات المعنية على عدم الامتثال لمطلب بوتين، وجهوده لدقّ إسفين بيننا واضحة، لكن لن نسمح لأنفسنا بالانقسام. إجابة مجموعة السبع واضحة: سيتم احترام العقود".
وتتولى ألمانيا حالياً رئاسة المجموعة، كما أن "هابيك" مسؤول أيضاً عن الطاقة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز.