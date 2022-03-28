"خرق للعقود".. مجموعة السبع ترفض طلب "بوتين" دفع أثمان الغاز بالروبل الروسي

وأضاف "هابيك": "هذا يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول، ونحض الشركات المعنية على عدم الامتثال لمطلب بوتين، وجهوده لدقّ إسفين بيننا واضحة، لكن لن نسمح لأنفسنا بالانقسام. إجابة مجموعة السبع واضحة: سيتم احترام العقود".