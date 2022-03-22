خسائر بشرية ومادية وفرار مُخزٍ.. "الشرعية" تُفشل تسللاً حوثيًّا جنوب مأرب

تكبَّدت ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر جديدة في العتاد والأرواح اليوم الثلاثاء بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب خلال الساعات الماضية.
وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني والمقاومة خاضا معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية؛ وذلك عقب محاولات تسلل فاشلة، نفَّذتها الأخيرة في جبهة الأعيرف، وأجبراها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأضاف بأن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مُركَّز لقوات الجيش الوطني، استهدف تجمعات وتحركات للميليشيا، وكبَّدها خسائر بالأرواح والعتاد.