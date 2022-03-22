خسائر بشرية ومادية وفرار مُخزٍ.. "الشرعية" تُفشل تسللاً حوثيًّا جنوب مأرب

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني والمقاومة خاضا معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية؛ وذلك عقب محاولات تسلل فاشلة، نفَّذتها الأخيرة في جبهة الأعيرف، وأجبراها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.